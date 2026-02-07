MS＆ADインターリスク総研は、新刊『CSOと拓くサステナビリティ経営 -価値創造の現場-』を2026年2月9日に発売します。気候変動や人権リスク、情報開示などサステナビリティ分野への対応が企業価値を左右する時代において、CSO（最高サステナビリティ責任者）の役割が注目されています。本書は、CSOに求められる役割と実務をグローバルな文脈も踏まえて分析し、国内先進企業10社の実践例を紹介する一冊です。 MS＆ADインターリ