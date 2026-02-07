NOTOTO.（石川県、共同代表：安江雪菜・松中権）は、能登官民連携復興センター、RCF、および能登エリアで活動する復興関連10団体と共同で、能登の復興現場における求人情報と仕事の魅力を集約した特設サイト「能登の未来をともにつくる」を本格始動させました。この取り組みは、能登震災の復興事業において、地元の広告会社や求人情報メディアといった民間ローカルプレイヤーと、復興関連団体が組織の垣根を越えて連携する初の試み