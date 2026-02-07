フィギュアスケート・アイスダンスの吉田唄菜（左）とフジワラテクノアートの藤原恵子社長＝2019年11月、岡山市【ミラノ共同】冬季五輪のフィギュアスケートで6日、アイスダンスの吉田唄菜（22）が初出場を果たした。男女シングルと違い、パートナー探しや活動費の工面、練習場所の確保で苦労が絶えないカップル種目。競技断念の危機で救いの手を差し伸べてくれたのが、地元岡山県の企業フジワラテクノアートの藤原恵子社長だっ