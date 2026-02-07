奈良競輪場のG3「春日賞争覇戦」は7日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、8日の最終日12Rで争われる決勝戦のメンバーが出そろった。記念の舞台でS級初の決勝戦進出。準決勝戦10R、棚瀬義大（26＝岐阜・123期）はホームでのもつれを逃さず、豪快に捲って1着とした。今節は自慢のタテ脚がさえる。「荒川（達郎）君にハンドルを持つ位置を教えてもらって、いい。体幹がブレなくなった」と変化を伝えるように、同期の金言でステ