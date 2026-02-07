ずっとわんちゃんを飼いたいと言い続けていた2人の娘さん。そんな2人に内緒で子犬を迎えたら……。わんこと対面した時の反応に「貰い泣きしてしまいました」「涙出ちゃうよね」「素敵な家族ですね！」と言った声が殺到し、記事執筆時点で26万9000回も再生されています。 【動画：2人の娘に内緒で『子犬を迎えた』結果→小学校から帰ってきた瞬間に…思わずもらい泣きする光景】 小学校から帰宅した娘たちにサプライズ TikTokア