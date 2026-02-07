サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグがきょう開幕し、モンテディオ山形は横浜FCに勝利しました。 昨シーズンJ2、10位のモンテディオ、横浜FCは昨シーズンJ1のチームです。 モンテディオは前半5分にディサロのシュートで先制。その3分後には氣田からのクロスに岡本が反応し、シュート。2対0とします。 モンテディオは後半に1点を奪われたものの、その後は守りきり、勝利しました。