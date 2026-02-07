衆議院議員選挙はあすが投票日です。選挙戦最終日のきょう、県内では各候補者たちが最後の訴えを行っています。 【写真を見る】衆議院選挙はきょう選挙戦最終日各候補が最後の訴え 県内小選挙区に立候補しているのは県1区は前職1人と新人2人、 県2区は前職2人と新人1人、 県3区は前職1人と新人3人です。 選挙戦最終日となったきょう、候補者たちは大票田の都市部を中心に運動を展開。選挙カーを走らせ、街頭演説を行