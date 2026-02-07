［J１百年構想リーグEAST第１節］千葉 ０−２ 浦和／２月７日／フクダ電子アリーナシーズン移行に伴う半年間の特別大会「百年構想リーグ」の開幕戦は、千葉にとって17年ぶりのJ1でのゲーム。フクアリには１万6338人の観衆が詰めかけたが、J1の洗礼を浴びるかのような黒星スタートとなった。１週間前のちばぎんカップでもJ1の柏に内容でも圧倒され１−２で敗れていた千葉は、浦和戦のスタメンにはアカデミー育ちの17歳MF姫野誠