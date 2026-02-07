人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月8日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）受けた好意には必ずお返しを。甘えっぱなしは好感度が下がりそう。11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）今日の運は親友が握っているので、衝突しないように楽しく過ごして。10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）