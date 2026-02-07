日本ハム、巨人、中日で計19年間プレーし、NPB通算2120安打を放った小笠原道大氏（52）が7日、ニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。大会連覇を懸けて3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンについて語った。日本ハムで2006年パ・リーグMVPに輝き、翌2007年にFA移籍した巨人ではセ・リーグMVP。リーグをまたいだ2年連続MVPは小笠原氏だけ