強い寒気の影響で、７日は北日本から西日本の日本海側を中心に大雪となり、東京２３区内でも雪が降った。衆院選投開票日の８日は一層強い寒気が流れ込み、９日にかけて降雪のピークを迎える見通しで、気象庁が警戒を呼びかけている。同庁によると、７日午後６時までの２４時間降雪量は、北海道幌加内町５１センチ、新潟県関川村３１センチなどとなった。８日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、北陸８０センチ