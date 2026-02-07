子どもたちに相撲の基本動作を教える白鵬翔さん＝トヨタアリーナ東京大相撲の元横綱白鵬の白鵬翔さんが主催する国際相撲大会「第16回白鵬杯」が7日、東京都江東区のトヨタアリーナ東京で開幕した。昨年6月に日本相撲協会を退職してから初めての実施。約20の国・地域から約1700人が参加し、初の男女同時開催となった。昨年9月に国際相撲連盟の顧問に就任した白鵬さんは、2036年夏季五輪での実施競技入りを目標に据え「時間の問