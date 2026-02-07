昨年11月16日のエリザベス女王杯10着後、今季に備えている24年桜花賞馬ステレンボッシュ（牝5＝国枝、父エピファネイア）が7日、放牧先である福島県のノーザンファーム天栄から美浦トレセンに帰厩した。社台グループオーナーズが発表した。管理トレーナーの国枝栄師（70）が3月3日に定年引退を迎えるため、同じく美浦の宮田厩舎に転厩することも発表されている。今季初戦に予定している中山牝馬S（3月7日、中山芝1800メートル