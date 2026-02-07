7日は6日までとは打って変わって、全国的に真冬の冷え込みになりました。そうした中、各地で寒さを楽しむイベントが開かれています。2026年で26回目を数える兵庫・香美町の“スポーツ雪合戦”。県の内外から32チーム約300人が参加し、元気な掛け声が雪の積もったグラウンドに響き渡りました。参加者からは「楽しかったです。（歩くのも）しんどいです。（雪に）足がとられる」「めちゃくちゃ楽しい。雪が珍しいのでうれしい。大人