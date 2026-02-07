ノルディックスキー競技の先陣を切って、いよいよジャンプ女子個人ノーマルヒルが日本時間８日午前２時４５分（現地７日）から始まる。日本からは４選手が出場する。１８年平昌五輪銅メダル以来２大会ぶりのメダルを目指す高梨沙羅（クラレ）は、１回目４２番スタートからメダルへ挑んでいく。今季Ｗ杯で６勝を挙げる丸山希（北野建設）は、最後から２番目の４９番から初出場初メダルを目指す。先陣はチームの柱、伊藤で３５