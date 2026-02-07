男子テニスの国別対抗戦デビス杯予選１回戦、日本−オーストリア（東京・有明コロシアム）の最終日、第２試合で、世界ランキング１０８位で、日本のエースの望月慎太郎（木下グループ）が、同２２３位のルーカス・ノイマイヤーに３−６、３−６のストレートで敗れ、日本は通算２勝２敗に追いつかれた。望月は、前日のプレー同様に、全くいいところがなく、ランク下の選手に反撃の糸口さえ見つからず敗退した。望月は、今大会に