MISAMO ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニットMISAMOが7日、都内で行われたMISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』発売記念イベント「MISAMO 1st Listening Party 『PLAY』」に登場した。アルバム『PLAY』の楽曲にかける思いや、お気に⼊りの楽曲についてなど、トークセッションを⾏った。【写真】MISAMO 1st Listening Party 『PLAY』の模様MISAMO JAPAN 1st ALBUM 『