佐賀競馬所属の九日俊光調教師（６６）は２月７日、佐賀競馬６Ｒに管理するサヨノフジを出走させ１着となった。１９９４年４月の初出走以来、１万６６８５戦目で地方競馬通算２３００勝を達成。重賞は２０１７年九州ダービー栄城賞（スーパーマックス）など６１勝。