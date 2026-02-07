7日午前6時20分ごろ、福岡県八女市馬場で市道を走っていた自転車に後ろから来た車が追突する事故がありました。自転車に乗っていた高齢とみられる女性は病院に搬送されましたがその後、死亡しました。警察が駆けつけたとき車は逃走していましたが、通報からおよそ45分後、左前方部分が損傷した車が現場に戻ってきたということです。運転していた男が「何かに当たった気はする」などと話したことから警察が事情を聞き、その後逮捕し