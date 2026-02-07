今月8日投票の衆議院選挙で、きのう（6日）までに全国でおよそ2080万人が期日前投票を済ませたことがわかりました。前回の同じ時期と比べ、400万人以上増えています。総務省が公表した中間状況によりますと、きのう（6日）までに期日前投票を済ませた人は全国で2079万6327人でした。前回の衆院選の同じ時期と比べるとおよそ436万人、増加しています。今回の衆院選は解散から投票日まで戦後最短の16日となり、入場整理券が届くのが