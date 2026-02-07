雪が降る中、候補者の街頭演説に耳を傾ける人たち＝7日午後、茨城県行方市衆院選の選挙戦最終日となった7日、一部地域では雪となり、有権者は「凍える」と寒さに耐えながら候補者の訴えに聞き入った。茨城県行方市では7日午後、雪が降りしきる中で候補者の街頭演説があり、約100人が耳を傾けた。気象庁によると、同市がある県南部地域の午後4時ごろの気温は1度。演説中に雪が強くなり、聴衆は傘を差したり、手袋を着けたりして