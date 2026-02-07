プロ野球西武は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の平良海馬投手が「左ふくらはぎの軽い肉離れ」と診断されたと発表した。全治2〜3週間の見込みで、14日からの代表合宿への参加は厳しくなった。