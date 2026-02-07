おととし、首都圏で相次いだ闇バイト強盗事件のうち、横浜市で起きた強盗致死事件にも関与したとして首謀者とみられる男4人が再逮捕された事件で、男らが実行役のうち2人に対し、事件に使ったスマートフォンを処分するよう指示していたことがわかりました。強盗致死などの疑いで再逮捕された福地紘人容疑者（26）ら4人は実行役らと共謀して、おととし10月、横浜市青葉区の住宅に住む後藤寛治さん（75）に暴行を加えて死亡させ、現