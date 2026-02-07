アイドルグループ私立恵比寿中学（えびちゅう）の、「ヘソ出しマーメイド」こと桜木心菜さんの2nd写真集「ココナイロ」（撮影：HIROKAZU、本体3300 円＋税、A4判128ページ、秋田書店）のアザーカットを厳選したデジタル写真集「桜木心菜2nd写真集 Another Editionココナイロ 〜More Colorful Story〜」（撮影：HIROKAZU、本体3000円＋税）が2026年2月18日にリリースされます。【写真】えくぼがキュートな桜木心菜さん写真集本編に