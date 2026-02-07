カワサキ 超レトロな「新・大型バイク」実車公開へ！2026年2月3日、カワサキモータースジャパン（以下、カワサキ）は、3月に開催される「第42回大阪モーターサイクルショー2026」および「第53回東京モーターサイクルショー2026」（通称：MCS2026）への出展概要を発表しました。今年のカワサキブースのテーマは、「乗るカワサキ」「着るカワサキ」。【画像】超カッコいい！ これが超レトロな「新・大型バイク」です！（48枚）