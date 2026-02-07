俺はダイスケ。ツバキが妊娠したため乗り気でない結婚をして、子どもが2人いる。金はかかる一方だし、先のことなんて考えたくない。逃げたくてたまらなかった俺は、ある日弟から「男と歩いているツバキを見た」と聞かされる。きっとその近くのラブホに入ったんだろう。俺は妻の不倫を理由に、何の責任も負うことなく離婚できると思った。しかしツバキは自分の非を認めない。俺が罵倒すると、義両親はツバキと子どもたちを家に連れ