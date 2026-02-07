中国地方はどうなる？ 気象庁によりますと、中国地方では、あす（８日）明け方から夜のはじめ頃にかけて積雪や路面の凍結による交通障害に警戒するよう呼びかけています。 【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島雪雨シミュレーション 日本付近は冬型の気圧配置が次第に強まり、８日は中国地方の上空約５０００メートルに、平年より１５度程度低い氷点下３９度