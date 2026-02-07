開放感のある空間で景色を楽しみながらくつろげるカフェが群馬県伊勢崎市の華蔵寺公園にオープンするのを前に７日、関係者を招いて店舗のお披露目が行われました。 木のぬくもりが感じられ、あたたかな雰囲気に包まれた店内から見えるのは、観覧車です。このカフェは伊勢崎市にある華蔵寺公園の水生植物園の中に今月１１日にオープンする「ＡＬＤＥＷＡＲＴＨＴＨＥＧＡＲＤＥＮ」です。憩いの場をつくろうと地元の企