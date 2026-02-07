◆ソフトバンク春季キャンプ（7日、筑後）ソフトバンクの育成ドラフト2位ルーキー、江崎歩内野手（18）＝福井工大福井高＝が、憧れの今宮健太内野手（34）と初めてともに守備練習をし、刺激を受けた。過去5度ゴールデングラブ賞を受賞している名手の動きに「やっぱり安定感があって、自分とは違う。すごいとしか言いようがない」と興奮を隠せなかった。待ち望んだ日だった。調整が一任されているS組の今宮に3日、自ら遊撃の