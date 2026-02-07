バスケットボールＢ１の群馬クレインサンダーズがデザインされたカップラーメンが今月から発売され、７日に行われた試合会場でも人気を集めていました。 今月２日に発売されたのは、前橋市に本社工場があるサンヨー食品の人気商品「サッポロ一番カップスター」とサンダーズがコラボしたカップ麺です。 県内でつくられたみそを使ったスープがちぢれ麺に絡む「ねぎみそラーメン」