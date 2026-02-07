8日、県内では、南部の平地でも大雪になる見込みで、気象台は積雪や路面の凍結などに注意を呼びかけています。 広島地方気象台によりますと、8日は中国地方の上空に強い寒気が流れ込み、県内の広い範囲で大雪になる見込みです。 8日午前６時からの２４時間で降る雪の量は、多いところで北部・南部の山地で５０センチ、南部の平地でも２０センチが予想されています。 NEXCO西日本によりますと、山陽道や中国道の広い範囲で通行止