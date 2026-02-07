＜フィリピンゴルフ選手権3日目◇7日◇ワックワックG＆CC（フィリピン）◇7188ヤード・パー72＞アジアンツアーの第3ラウンドが終了した。【写真】1月に女子ゴルファーと結婚した石坂友宏日本勢4人が決勝ラウンドへ駒を進め、池村寛世と小斉平優和がともに「72」としてトータル1オーバー・25位で最終日を迎える。2日目を終え18位につけていた石坂友宏は、「74」とスコアを落とし、順位は後退。香妻陣一朗とともにトータル2オーバ