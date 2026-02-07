楽天からFA加入した則本昂大投手が7日、ブルペン投球を行った。山口寿一オーナーらが見守る前で26球。第1クールでは3日連続で投球練習を行い、第2クール初日の5日もブルペン入りした右腕。プロ14年目の35歳右腕は、ハイペースで腕を振り続けている。注目の実戦登板については「（14日以降の）沖縄に行ってからですね。もうちょっと詰めるところもあるので」との見通しを明かした。