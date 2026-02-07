新潟県内は8日、山沿いだけでなく平地でも大雪となるおそれがあります。交通の乱れに警戒が必要です。 朝から雪が降っていた上越市。除雪作業をする人にも疲労の色が…【除雪作業していた人】「またあす降るって言ってますからね。毎日毎日この機械動かしてますよ」この雪は8日にピークを迎え、山沿いだけでなく平地でも大雪となるおそれがあります。8日午後6時までに降る雪の量は多いところで上・中越の山沿いで80センチ、