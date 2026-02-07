多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOが7日、東京・原宿のクレインズ6142でJAPAN 1st ALBUM『PLAY』発売を記念して開催されるポップアップイベント『MISAMO 1st Listening Party「PLAY」』に登壇した。【全身ショット】タイトドレスで圧巻のスタイルを披露したMISAMOMISAMOの3人は艶やかなドレス姿で登場。アルバムの制作にかけた思いを問われるとMOMOは「私たち