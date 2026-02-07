2月8日は衆院選の投開票日です。新潟県選挙管理委員会が2月6日現在の期日前投票率について発表しました。 県選挙管理委員会によりますと、2月6日現在、期日前投票をした人は44万9838人で前回・衆院選の同じ時期に比べ11万8555人増えました。投票率は25.07％で6.87ポイント上回っています。一方で、大雪により、8日の投票日は長岡市の一部地域で投票の開始時間を1時間遅らせているほか、多くの地域で投票の終了時間が1時間から4時