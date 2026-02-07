今年で58回目を迎えたNHK福祉大相撲が7日、東京・両国国技館で行われ、恒例の「お楽しみ歌くらべ」には小結・若元春（32＝荒汐部屋）、平幕の熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）、伯乃富士（22＝同）、平戸海（25＝境川部屋）が出演した。オープニングでは初場所で12勝を挙げ優勝決定戦にまで進出した熱海富士がアイドルユニットSTU48と共演。華麗な身のこなしで「恋するフォーチュンクッキー」（AKB48）の振り付けを披露した。さら