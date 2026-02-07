大人に代わり、家事や家族の世話をするヤングケアラーの支援に向けた検討会議が開かれました。 2月6日、新潟県庁で教育関係者や福祉施設の職員など20人が参加して開かれた『ヤングケアラー支援検討会議』。この中で委員からは「“ヤングケアラー”という言葉自体は浸透しているが、支援体制について各自治体で格差がある」といった意見が出されました。また、「子どもたちの変化に気づくことはもちろんだが、そ