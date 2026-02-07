史上初めて２都市の共催となるミラノ・コルティナ五輪。６日夜（日本時間７日未明）に行われた開会式では、イタリア北部の４か所の会場に分かれたアスリートが、熱い思いを胸にそれぞれの地を行進した。スキージャンプが行われるプレダッツォの会場では、ジャンプ女子で初出場の丸山希（北野建設）や４大会連続出場の高梨沙羅（クラレ）も開会式で行進した。女子は翌日に初戦の個人ノーマルヒルが控え、悩んだ末の参加。登場ま