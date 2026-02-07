阪神は7日、今季初の対外試合となるあす8日の日本ハム戦のスタメンを発表した。藤川監督はファンに向けて「明日は今季初の対外試合となります。ぜひ多くのファンの皆様に球場へ足を運んでいただき、選手たちの姿をご覧いただければと思います。なお、天気予報ではかなり冷え込むことが予想されていますので、暖かい服装でお越しください」とコメントした。阪神のメンバーは以下の通り。1（一）前川2（右）森下3（遊）ディベ