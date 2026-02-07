プロ野球の西武は7日、平良海馬投手がチームドクターにより左ふくらはぎの軽い肉離れと診断され、復帰まで全治2〜3週間の見込みとなることが分かりました。5日の練習で違和感を訴え、6日に宮崎市内の病院を受診していました。平良投手は、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にメンバー入り。キャンプでは「WBCでは短いイニングだと思うので、そこで出力が出せるように」と調整を進めていましたが、出場に影響を及ぼす