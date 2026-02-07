２０２８年３月に閉園する城ケ島保育園＝５日、三浦市三崎町城ケ島神奈川県内最南端の三浦市・城ケ島にある城ケ島保育園が、２０２８年３月で閉園する。自然豊かな環境を生かした保育に努めてきたが、園児数の減少や後継者難などで７０年の歴史に幕を下ろすことになった。市は転園などへの対応に努めるとともに、閉園によって乳幼児の受け入れが厳しくなることを懸念している。城ケ島保育園は宗教法人常光寺が運営し、１９５８