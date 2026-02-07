巨人・宮崎春季キャンプ第２クール３日目が７日に行われ、ドラフト１位の竹丸和幸投手（２３＝鷺宮製作所）が初の実戦形式となるライブＢＰに登板した。大勢、山崎ら先輩投手も見守る中、竹丸は先頭の佐々木に四球を与えたものの、続く宇都宮をこの日の最速となる１４６キロの直球で見逃し三振。同期入団の小濱を内角直球で空振り三振に仕留め、２者連続奪三振とした。最後は甲斐を二ゴロに打ち取り、打者のべ５人に対し、チェ