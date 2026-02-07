阪神の宜野座キャンプ第２クール２日目となった７日、シート打撃が行われ、木浪聖也内野手（３１）が快音を響かせた。第一打席では湯浅の初球を鋭く捉えて左前打。続く第二打席では早川から左中間を破る二塁打を放ち、チーム唯一のマルチ安打をマークした。「結果というより今までやってきたことをどういう感じかなという楽しみもありましたし。一打席目は初球行こうと思って一球でとらえられたのはよかったです」藤川球児監