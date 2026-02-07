お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹が７日、ＴＯＫＹＯＦＭのラジオ番組「川島明そもそもの話」にゲスト出演した。又吉は２０１５年、自身が書いた小説「火花」で芥川賞を受賞した。ただ、賞を目指した小説を書いたわけではないという。芥川賞は新人小説家に与えられる賞だが、又吉は「当時で言うとだいたい新人は原稿用紙１００枚ぐらいで作品を書いて、それが１番選考委員が読むのも負担はないし、新人に割くページとし