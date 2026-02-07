関東地方は、明日8日(日)昼頃にかけて雪が降り続くでしょう。雪が積もり始めている地域もあり、神奈川県と静岡県を結ぶ東名高速道路や箱根スカイラインなど、御殿場方面で通行止めとなっている所があります。今夜7日(土)から明日8日(日)にかけて、路面凍結や積雪による交通の乱れに注意が必要です。また、明日8日(日)は寒気の底となるため、今シーズン最も気温が上がらない所があるでしょう。明日8日(日)内陸や山沿いは積雪急増