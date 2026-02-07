秋田朝日放送 衆議院議員選挙の投開票を翌日に控え、７日秋田県内各地で投票所の設営が行われました。 秋田市の１１８ある投票所のうちのひとつ、八橋地区コミュニティセンターでは８日の衆院選の投票に向けて午前９時半から設営が行われました。市の職員８人が会場となる多目的ホールにテーブルを並べたり記載台を組み立てたりしていました。投票は前回の衆院選より１９カ所少ない県内６５４の投票所で