秋田朝日放送 ６日夜秋田県大館市の住宅の敷地内でこの家の５２歳の男性が雪に埋まった状態で見つかり死亡が確認されました。車庫の屋根からの落雪に巻き込まれたとみられます。 警察によりますと６日午後１０時２０分ごろ大館市長走の住宅の敷地内でこの家に住む三浦正明さん（５２）が深さ約２メートルの雪の中から見つかり死亡が確認されました。６日夜三浦さんの家族から「同居する家族がいない」という内容の通