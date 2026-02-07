秋田朝日放送 秋田県内は８日の昼過ぎから大雪となる所がある見込みです。大雪による交通障害や建物への被害などに注意・警戒してください。 秋田地方気象台によりますと強い冬型の気圧配置の影響で県内は８日昼過ぎから大雪となる所がある見込みです。８日午後６時までの２４時間に予想される雪の量は、いずれも多い所で山沿いで４０センチ、平野部で３０センチです。県内はすでに平年の積雪を上回っている所があり、９日