秋田朝日放送 秋田市の小学校の教員が担当するクラスの児童の氏名や通知表の内容などが入ったＵＳＢメモリを紛失したことがわかりました。 秋田市の泉小学校の教員は３日、ＵＳＢメモリ１つを学校内で紛失しました。秋田市教育委員会によりますと、ＵＳＢメモリには教員が担当するクラスの児童の氏名や通知表の評価の内容などが保存されていたということことです。 秋田市教育委員会の規定ではＵＳＢに個人情報を保存する